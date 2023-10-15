Гандбол. Украина одержала первую победу в отборе на Евро 2024

Женская сборная Украины по гандболу победила во втором матче отбора на Чемпионат Европы 2024. Подопечные Виталия Андронова одолели команду Словакии.

Счет матча 25-20 (14-9; 11-11) в пользу наших девушек.

После двух поединков в группе украинки идут на второй позиции, имея в своем активе 2 очка.

Следующий матч отбора на Евро-2024 Украина проведет в феврале 2024 года. Тогда у "сине-желтых" запланирована встреча против Израиля.

В 2023 году украинские гандболисты сыграют на чемпионате мира, где в группе встретятся с Бразилией (29 ноября), Испанией (1 декабря) и Казахстаном (3 декабря).