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Гандбол. Украина одержала первую победу в отборе на Евро 2024

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Есть шансы на выход из группы

Гандбол. Украина одержала первую победу в отборе на Евро 2024

UA-Футбол
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Женская сборная Украины по гандболу победила во втором матче отбора на Чемпионат Европы 2024. Подопечные Виталия Андронова одолели команду Словакии.

Счет матча 25-20 (14-9; 11-11) в пользу наших девушек.

После двух поединков в группе украинки идут на второй позиции, имея в своем активе 2 очка.

Следующий матч отбора на Евро-2024 Украина проведет в феврале 2024 года. Тогда у "сине-желтых" запланирована встреча против Израиля.

В 2023 году украинские гандболисты сыграют на чемпионате мира, где в группе встретятся с Бразилией (29 ноября), Испанией (1 декабря) и Казахстаном (3 декабря).

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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Источник:
Суспільне

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