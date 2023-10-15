Гандбол. Украина одержала первую победу в отборе на Евро 2024
Есть шансы на выход из группы
Женская сборная Украины по гандболу победила во втором матче отбора на Чемпионат Европы 2024. Подопечные Виталия Андронова одолели команду Словакии.
Счет матча 25-20 (14-9; 11-11) в пользу наших девушек.
После двух поединков в группе украинки идут на второй позиции, имея в своем активе 2 очка.
Следующий матч отбора на Евро-2024 Украина проведет в феврале 2024 года. Тогда у "сине-желтых" запланирована встреча против Израиля.
В 2023 году украинские гандболисты сыграют на чемпионате мира, где в группе встретятся с Бразилией (29 ноября), Испанией (1 декабря) и Казахстаном (3 декабря).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Суспільне
Популярное сейчас
- Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- Воробей: Мудрик и Зинченко ничего не показали против Северной Македонии
- Уступали в два гола. Украина U-19 одержала волевую победу над Марокко U-20
- Председатель Закарпатской ассоциации: Сложившаяся ситуация — это позор для Украины
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новости по теме
- 11:20 Зарубежные Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире
- 11:17 Украинские Глава МИД Венгрии: Олимпиада, проведенная с полным кол-вом участников, может помочь в мирном урегулировании войны в Украине
- 21:17 Весь спорт Украина обыграла Румынию в заключительном матче отбора на чемпионате Европы по гандболу
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн