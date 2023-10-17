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Клуж-Напока. Дарья Снигур обыграла 59-ю ракетку мира на старте соревнований

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Украинка достаточно уверенно справилась с оппоненткой

Клуж-Напока. Дарья Снигур обыграла 59-ю ракетку мира на старте соревнований

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла во второй круг на турнире WTA в Румынии. На старте соревнований она оказалась сильнее - WTA 250

Первый круг. Клуж-Напока, Румыния.

Дарья Снигур (Украина) - Грет Миннен (Бельгия, 3) 6:3, 6:2

Матч продлился 1 час и 5 минут. За это время украинкая теннисистка сделала 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что теннисистки уже встречались ранее. В 2022 году Миннен в финале турнира ITF W60 в Альтенкирхене взяла верх над украинкой.

Снигур может улучшить свою позицию в обновленном рейтинге WTA, так как обыграла соперницу из топ-60.

Следующая соперница Дарьи определится в матче Анна-Лена Фридсам (Германия) - Илона-Джорджиана Гиороае (Румыния).

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В статье: Дарья Снигур
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