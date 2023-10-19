Залужный посетил боевые подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил боевые подразделения на Авдеевском и Купянском направлениях.

Об этом сообщается на странице главкома ВСУ в Фейсбуке.

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"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и оцепить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря ни на что, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.

Также провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях", - говорится в сообщении.