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Две украинские судейские бригады во главе с Монзуль и Романюк получили назначение на матчи женской Лиги наций

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Украинские девушки рассудят матчи Франция - Норвегия и Азербайджан – Черногория

Две украинские судейские бригады во главе с Монзуль и Романюк получили назначение на матчи женской Лиги наций

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Сразу две судейские бригады из Украины будут работать на матчах женской Лиги наций УЕФА, которые пройдут 31 октября.

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Так, на игре группового арунда Франция - Норвегия будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – София Причина.

На поединке группы С3 Азербайджан – Черногория будет работать бригада во главе с Анастасией Романюк. На линиях ей помогут Александра Вдовина и Ирина Петрова. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Кристина Козорог.

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В статье: Екатерина Монзуль Анастасия Романюк
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Источник:
УАФ

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