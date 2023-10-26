Две украинские судейские бригады во главе с Монзуль и Романюк получили назначение на матчи женской Лиги наций

Сразу две судейские бригады из Украины будут работать на матчах женской Лиги наций УЕФА, которые пройдут 31 октября.

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Так, на игре группового арунда Франция - Норвегия будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – София Причина.

На поединке группы С3 Азербайджан – Черногория будет работать бригада во главе с Анастасией Романюк. На линиях ей помогут Александра Вдовина и Ирина Петрова. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Кристина Козорог.