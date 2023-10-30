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Федоров в очередной раз подтвердил, что повесток в "Дії" не будет

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А вот реестр "Оберіг" вводился в эксплуатацию достаточно долго

Федоров в очередной раз подтвердил, что повесток в "Дії" не будет

Фото: TrixAbia

Новина українською

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что повестки не будут рассылаться украинцам через сервис Минцифры "Дія".

Об этом Федоров рассказал в интервью "РБК-Украина".

"…не будет повесток в "Дії". Мне кажется, что пока я работаю министром, то все, о чем мы говорим - мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії".

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Что касается реестра "Оберіг" - на самом деле он вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся также долго, но он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого. И, по сути, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в этих папочках.

По сути, первая задача была - это оцифровать эти папочки, внести их в систему, для того, чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько есть военнообязанных, а где они учились - то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование. Этот этап закончился, более 90% уже оцифровано именно этой информации.

Теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, уже сразу информация находится в этой системе. По сути, это автоматизация работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и тому подобное. Это о сервисе в самом военкомате.

С другой точки зрения, это о качественных данных, которые позволяют Вооруженным силам, главнокомандующему принимать управленческие решения, сколько людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее.

Также это открывает возможности отображения каких-то документов, если мы говорим о "Дія.Милитари", например, что вы являетесь военнообязанным, если это нужно. То есть появляется реестр, который можно использовать. Вот в принципе для этого нужен "Оберіг", - сказав Федоров.

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В статье: Михаил Федоров война с россией
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