  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Олег Федорчук: Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему
В тренде

Олег Федорчук: Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Специалист считает, что Золотой мяч превращается в мини-Голливуд

Олег Федорчук: Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский специалист Олег Федорчук прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

Читайте такжеЗолотой мяч-2023. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов

"Меня этот конкурс удивляет с детства. Долгое время France Football не привлекал к конкурсу специалистов, и это привело к тому, что "Золотой мяч" стал шоу. Потихоньку "Золотой мяч" превращается в мини-Голливуд. Там все основано на звездах. Не важно, как называется фильм – "Рокки 2" или "Рокки 4", главное – что там снимается Сталлоне.

Здесь аналогичная ситуация, Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, "Золотой мяч" будут вручать ему. Но Месси уже два-три года не является ведущим игроком в мире.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Кому бы я отдал "Золотой мяч"? Если выбирать по тренерским критериям, то это определенно Холанд. Если Эрлинг и Месси выйдут один на один на поле, то норвежец положит его на плечи и будет бегать, не замечая Лео.

Если выбирать по звездности и универсальности – это Мбаппе. Если выбирать по эффекту "вау!", то Беллингем – 20-летний юноша производит невероятные вещи на поле.

Возвращаясь к Холанду, у него есть скорость, удар, он хорош в отборе и игре головой. С таким отбором он и защитника сыграть не сможет. Это феноменальный игрок, просто переворачивающий статистику с ног на голову. А у Месси остался только дриблинг и стандарты. Аргентинец не просто ходит по полю, он бы даже спортивную ходьбу не прошел", - сказал Федорчук.

По теме
yellow-arrow
В команде Фьюри отказываются проводить бой с Усиком 23 декабря
yellow-arrow
В фейсбуке взломали страницу Комитета детско-юношеского футбола УАФ
yellow-arrow
Маркевич: У Месси уже есть семь Золотых мячей, куда ему восьмой?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Олег Федорчук Золотой мяч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде