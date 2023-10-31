Олег Федорчук: Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему

Известный украинский специалист Олег Федорчук прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

Здесь аналогичная ситуация, Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, "Золотой мяч" будут вручать ему. Но Месси уже два-три года не является ведущим игроком в мире.

"Меня этот конкурс удивляет с детства. Долгое время France Football не привлекал к конкурсу специалистов, и это привело к тому, что "Золотой мяч" стал шоу. Потихоньку "Золотой мяч" превращается в мини-Голливуд. Там все основано на звездах. Не важно, как называется фильм – "Рокки 2" или "Рокки 4", главное – что там снимается Сталлоне.

Кому бы я отдал "Золотой мяч"? Если выбирать по тренерским критериям, то это определенно Холанд. Если Эрлинг и Месси выйдут один на один на поле, то норвежец положит его на плечи и будет бегать, не замечая Лео.

Если выбирать по звездности и универсальности – это Мбаппе. Если выбирать по эффекту "вау!", то Беллингем – 20-летний юноша производит невероятные вещи на поле.

Возвращаясь к Холанду, у него есть скорость, удар, он хорош в отборе и игре головой. С таким отбором он и защитника сыграть не сможет. Это феноменальный игрок, просто переворачивающий статистику с ног на голову. А у Месси остался только дриблинг и стандарты. Аргентинец не просто ходит по полю, он бы даже спортивную ходьбу не прошел", - сказал Федорчук.