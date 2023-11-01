Федецкий: Золотой мяч должен был 100% получить Холанд - остальные даже близко не стоят
Норвежцу достался поощрительный приз Мюллер Трофи
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Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.
"В этом году Золотой мяч должен был получить Холанд. Человек выиграл все – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок. Он стал лучшим бомбардиром.
Да, Месси выиграл чемпионат мира, но в "ПСЖ" он не феерил, "Интер Майами" во внимание не принимаем.
Выигрыш мундиаля – это достижение, но не столь большое по сравнению с Холандом, чтобы давать Золотой мяч.
Если ЗМ вручают только через чемпионат мира, зачем тогда достижения в клубных соревнованиях? Чтобы получить поощрительный приз Мюллер Трофи, как лучшему бомбардиру? Я считаю это неправильно.
Холанд 100% должен получить Золотой мяч в этом году. Остальные футболисты даже близко не стоят рядом с ним", - сказал Федецкий.
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