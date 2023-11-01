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Федецкий: Золотой мяч должен был 100% получить Холанд - остальные даже близко не стоят

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(1 голосов)

Норвежцу достался поощрительный приз Мюллер Трофи

Федецкий: Золотой мяч должен был 100% получить Холанд - остальные даже близко не стоят

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

Читайте такжеОлег Федорчук: Месси – это футбольный Сталлоне. Пока он будет ходить по полю, Золотой мяч будут вручать ему

"В этом году Золотой мяч должен был получить Холанд. Человек выиграл все – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок. Он стал лучшим бомбардиром.

Да, Месси выиграл чемпионат мира, но в "ПСЖ" он не феерил, "Интер Майами" во внимание не принимаем.

Выигрыш мундиаля – это достижение, но не столь большое по сравнению с Холандом, чтобы давать Золотой мяч.

Если ЗМ вручают только через чемпионат мира, зачем тогда достижения в клубных соревнованиях? Чтобы получить поощрительный приз Мюллер Трофи, как лучшему бомбардиру? Я считаю это неправильно.

Холанд 100% должен получить Золотой мяч в этом году. Остальные футболисты даже близко не стоят рядом с ним", - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Лионель Месси Манчестер Сити Интер Майами Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.11.2023 в 20:02
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Spokoyno (Київ)
01.11.2023 в 19:38
Тільки не потрібно приписувати титули команди, до досягненням одного Та можна назвати ледь не десяток гравців МС, які виграли ЛЧ, АПЛ, Кубок Багато вважало, що Де Брюйне вклав у ці перемоги більше! До того Ґоланд у головних матчах... фіналах навіть забити не зміг. І порівняйте вклад Мессі у перемозі збірної на Кубку Світу! Та і в ПСЖ саме Ліонель найбільше визнавався кращим гравцем - зіркою матчів! Тому не треба свої думки видавати за істіну! Тим більш враховуючи, що об'єктивних критеріїв визначення "найкращого футболіста" НЕМА і навряд чи хтось їх може визначити!
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