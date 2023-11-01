Федецкий: Золотой мяч должен был 100% получить Холанд - остальные даже близко не стоят

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной, восьмой раз достался Лионелю Месси.

"В этом году Золотой мяч должен был получить Холанд. Человек выиграл все – Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок. Он стал лучшим бомбардиром.

Да, Месси выиграл чемпионат мира, но в "ПСЖ" он не феерил, "Интер Майами" во внимание не принимаем.

Выигрыш мундиаля – это достижение, но не столь большое по сравнению с Холандом, чтобы давать Золотой мяч.

Если ЗМ вручают только через чемпионат мира, зачем тогда достижения в клубных соревнованиях? Чтобы получить поощрительный приз Мюллер Трофи, как лучшему бомбардиру? Я считаю это неправильно.

Холанд 100% должен получить Золотой мяч в этом году. Остальные футболисты даже близко не стоят рядом с ним", - сказал Федецкий.