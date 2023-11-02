Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон и отметился результативными действиями

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон в регулярном чемпионате НБА.

Его команда обыграла Индиану 155:104. В свою очередь, украинец провел на площадке 11:03 минут.

Святослав вышел в конце третьей четверти и набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/4 трехочковых) и собрал 3 подбора.

Напомним, что в предыдущей игре против Вашингтона он сыграл почти 5 минут, за которые набрал 3 очка.