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Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон и отметился результативными действиями

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Украинец принял участие в разгромном матче

Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон и отметился результативными действиями

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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон в регулярном чемпионате НБА.

Его команда обыграла Индиану 155:104. В свою очередь, украинец провел на площадке 11:03 минут.

Святослав вышел в конце третьей четверти и набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/4 трехочковых) и собрал 3 подбора.

Напомним, что в предыдущей игре против Вашингтона он сыграл почти 5 минут, за которые набрал 3 очка.

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