Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон и отметился результативными действиями
Украинец принял участие в разгромном матче
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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон в регулярном чемпионате НБА.
Его команда обыграла Индиану 155:104. В свою очередь, украинец провел на площадке 11:03 минут.
Святослав вышел в конце третьей четверти и набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 1/4 трехочковых) и собрал 3 подбора.
Напомним, что в предыдущей игре против Вашингтона он сыграл почти 5 минут, за которые набрал 3 очка.
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