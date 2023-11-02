  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Майк Тайсон: Усик не победит Тайсона Фьюри двигаясь и бегая
В тренде

Майк Тайсон: Усик не победит Тайсона Фьюри двигаясь и бегая

Общие новости

Украинцу придется хорошенько поработать

Майк Тайсон: Усик не победит Тайсона Фьюри двигаясь и бегая

Getty Images

Новина українською
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

"Усик не может так долго бегать с ним, Тайсон его изнурит. Он не собирается выигрывать титулы. Я большой фанат Усика, но он не победит Тайсона, двигаясь и бегая, ему придется наконец сразиться", — приводит слова Тайсона Metro со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports в YouTube.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри может состояться в декабре этого года. Однако после поединка британца с Фрэнсисом Нганну появились сообщения, что бой может быть перенесён.

По теме
yellow-arrow
Усик: Если Фьюри будет бить по корпусу, то мне это только на руку
yellow-arrow
СБУ заблокировала деятельность секты "Аллатра", организатору сообщено о подозрении. ФОТО
yellow-arrow
БТРы, дроны и радары для ПВО. Германия передала Украине новый военный пакет
Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде