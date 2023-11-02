Майк Тайсон: Усик не победит Тайсона Фьюри двигаясь и бегая
Украинцу придется хорошенько поработать
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легенда бокса Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
"Усик не может так долго бегать с ним, Тайсон его изнурит. Он не собирается выигрывать титулы. Я большой фанат Усика, но он не победит Тайсона, двигаясь и бегая, ему придется наконец сразиться", — приводит слова Тайсона Metro со ссылкой на его выступление на канале TNT Sports в YouTube.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри может состояться в декабре этого года. Однако после поединка британца с Фрэнсисом Нганну появились сообщения, что бой может быть перенесён.
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