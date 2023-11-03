Юлия Джима может пропустить стартовый этап Кубка мира по биатлону, который состоится с 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде. Об этом рассказал тренер биатлонистки Урош Велепец.

"Переболела она в немецком Обергофе, поэтому нужно было полечиться. Это было серьезнее, чем насморк или легкая простуда, поэтому решили взять больше паузы. То есть вылечиться на 100% и затем начать работу. Юлия уехала по завершению октябрьского сбора домой и вот в эту субботу, 4 ноября, должна отправиться в Австрию, пообщалась с Юрой Санитрой и решила, что пока лучше не ехать с ними в финский Контиолахти и остаться на три недели в Европе на высоте. Будет тренироваться и когда будет чувствовать себя очень хорошо, будет решать с тренером женской сборной Украины относительно стартов в Швеции или все же ехать сразу в Гохфильцен", — сказал Велепец.

"Мы приняли решение, что Юлия Джима будет готовиться ко второму этапу Кубка мира в австрийском Гохфильцене. С Юраем Санитрой, с командой которого она готовилась, мы оперативно решили, что лучше поехать тренироваться в австрийский Обертиллиах и начать сезон уже со второго этапа. То есть будет с Дмитрием Пидручным там готовиться, они будут вместе".

"Есть, конечно, шанс, если она будет чувствовать себя прекрасно 15-17 ноября, может, приедет помочь команде на первом этапе в Эстерсунде в смешанной и женской эстафетах. Будут решать с Николаем Зоцом, с которым она находится на связи "Это будет видно позже, на данный момент она тренируется 8-9 день. Сейчас уже нормально работает, просто нужно останется в Европе и поехать тренироваться в Обертиллиах, а дальше посмотрим".

"На контрольные старты в шведский Идре для отбора в команду на Кубок мира ей ехать не надо. Я думаю, что она легко попадает туда, ведь за последние годы доказала, что она лидер сборной. Тренеры опытны, в частности Николай Николаевич Зоц, он понимает, когда спортсменка такого уровня в хорошей форме, то может на высоком уровне выступать. Пока более реальный вариант, что она начнет со второго этапа Кубка мира", — добавил тренер

Стоит отметить, что Джима второй год пропускает стартовый этап Кубка мира по биатлону.