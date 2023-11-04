Шахтер сыграет с японским клубом
Это благотворительная инициатива
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Как сообщают японские СМИ, 18 декабря донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч в Токио с "Ависпа Фукуока".
Несмотря на то, что ни один из этих клубов не сообщал о матче, уже создан отдельный сайт на японском языке, где с 18 ноября можно будет приобрести билеты.
"Ависпа Фукуока". сейчас занимает 8 место в чемпионате Японии.
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