Шахтер сыграет с японским клубом

Как сообщают японские СМИ, 18 декабря донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч в Токио с "Ависпа Фукуока".

Несмотря на то, что ни один из этих клубов не сообщал о матче, уже создан отдельный сайт на японском языке, где с 18 ноября можно будет приобрести билеты.





"Ависпа Фукуока". сейчас занимает 8 место в чемпионате Японии.