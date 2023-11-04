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Шахтер сыграет с японским клубом

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Это благотворительная инициатива

Шахтер сыграет с японским клубом

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською
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Как сообщают японские СМИ, 18 декабря донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч в Токио с "Ависпа Фукуока".

Несмотря на то, что ни один из этих клубов не сообщал о матче, уже создан отдельный сайт на японском языке, где с 18 ноября можно будет приобрести билеты.

Шахтер сыграет с японским клубом - изображение 1

"Ависпа Фукуока". сейчас занимает 8 место в чемпионате Японии.

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Шахтер (Донецк) благотворительность чемпионат Японии
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Источник:
ukrcharitymatch
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