Юношеская лига УЕФА. Рух разгромно проиграл Мидтьюлланну в первом матче
Львовская команда пропустила четыре безответных гола
Фото: медіацентр Рух/Автор - невідомий
“Рух” U-19 близок вылету из Юношеской лиги УЕФА после домашнего поражения в первой игре с молодежным чемпионом Дании “Мидтьюлланном”. Львовская команда заметно уступала в качестве игры своему сопернику, и итоговый результат закономерным итогом происходящего на поле.
Первый гол “Мидтьюлланн” забил после позиционной атаки, никто не помешал Крюгер-Йонсену пробить с угла штрафной. Датская команда довел счет до разгромного после перерыва. Сначала Стэнли Ихеаначо забил курьезный гол после отскока, а затем 18-летний нигериец реализовал пенальти. Точку в матче поставил Кристьянссон. У команды Сергея Задорожного моментов было не так много.
Ответный матч между “Рухом” и “Мидтьюлланном” состоится 29 ноября.
Юношеская лига УЕФА, путь чемпионов, второй раунд. первый матч
Стальова Воля, “Сталь”
“Рух” U-19 – “Мидтьюлланн” U-19 0:4
Голы: Крюгер-Йонсен 17, Ихеаначо 57, Ихеаначо 70 (пен.), Кристьянссон 87
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