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Аккаунт Манора Соломона был заблокирован из-за поддержки Израиля

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Ситуацию все же уладили

Аккаунт Манора Соломона был заблокирован из-за поддержки Израиля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Шахтера" Манор Соломон поддержал Израиль, после чего его страница в Instagram была заблокирована.

В Федерации футбола Израиля уже отреагировали на это и разместили соответствующий пост.

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Клуб Соломона, "Тоттенхэм", связался с владельцем Instagram и компанией Meta с просьбой как можно скорее восстановить аккаунт вингера. В итоге аккаунт был восстановлен.

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Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
Telegraph
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