Аккаунт Манора Соломона был заблокирован из-за поддержки Израиля

Бывший игрок "Шахтера" Манор Соломон поддержал Израиль, после чего его страница в Instagram была заблокирована.

В Федерации футбола Израиля уже отреагировали на это и разместили соответствующий пост.

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Клуб Соломона, "Тоттенхэм", связался с владельцем Instagram и компанией Meta с просьбой как можно скорее восстановить аккаунт вингера. В итоге аккаунт был восстановлен.