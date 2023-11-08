Аккаунт Манора Соломона был заблокирован из-за поддержки Израиля
Ситуацию все же уладили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Шахтера" Манор Соломон поддержал Израиль, после чего его страница в Instagram была заблокирована.
В Федерации футбола Израиля уже отреагировали на это и разместили соответствующий пост.
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Клуб Соломона, "Тоттенхэм", связался с владельцем Instagram и компанией Meta с просьбой как можно скорее восстановить аккаунт вингера. В итоге аккаунт был восстановлен.
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