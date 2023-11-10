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Луческу: В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальное журналисты додумали за меня

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Румынский тренер опроверг слова о возвращении в Россию

Луческу: В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальное журналисты додумали за меня

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу дал опровержение ранее опубликованному интервью российскому пропагандистскому изданию.

"Прежде всего, хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не войны и политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая порождает зло и начинает войны.

Я работал здесь, в Киеве с "Динамо" и своими глазами видел все ужасы войны, которые принесла Россия. Я не покинул команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это ощутил на себе, какая может быть речь о возвращении в Россию?

Моя главная мечта сейчас – это мир и покой в Украине. Это безопасность для украинцев, полные стадионы и процветание этой замечательной страны.

Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы о Тимощуке. В последний раз мы общались до начала полномасштабного вторжения. Мне не понятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим ассистентом в "Зените".

Что касается моей карьеры в будущем, то я не собираюсь уходить на пенсию уже сейчас. Я хочу вернуться в большой футбол, хочу тренировать команды, которые будут играть на европейском уровне. Футбол способен творить чудеса, я помню, как мы собирали стадионы в Европе, когда на матчи приходили украинцы и могли хотя бы на время забыть происходящее у них на родине.

Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время войны, я был с "Динамо" и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается. Россия – это терроризм, это смерть и боль. Эта страна забрала у меня второй дом – Донецк. И хотела забрать третий – Киев.

Не верьте всему, что видите. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы – о войне и политике – журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!", - объяснил Луческу.

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Источник:
Sport Arena
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.11.2023 в 17:09
Не потрібно давати інтерв'ю москалям, Мірча. Вони перекрутять і напишуть те, що хочуть почути самі.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.11.2023 в 17:09
Не потрібно давати інтерв'ю москалям, Мірча. Вони перекрутять і напишуть те, що хочуть почути самі.
Ответить
1
0

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