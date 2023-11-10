Ребров: Желаю Шовковскому успехов и вернуть Динамо на тот уровень, на котором оно было

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского "Динамо".

- Шовковский возглавил "Динамо" - это крутой вызов для него?

- Любой тренер "Динамо" - это очень важный шаг. Только желаю Александру успехов и вернуть "Динамо" на тот уровень, на котором оно было.

- Закрепится ли Шовковский во главе "Динамо"?

- Это все зависит от него. Я тоже так начинал. Надо начать - а дальше посмотрим, как я и говорил все зависит от него, — сказал Ребров.

Напомним, что Шовковского назначили наставником киевского клуба после поражения от "Шахтера" (0:1) под руководством Луческу.