  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ребров: Желаю Шовковскому успехов и вернуть Динамо на тот уровень, на котором оно было
В тренде

Ребров: Желаю Шовковскому успехов и вернуть Динамо на тот уровень, на котором оно было

Общие новости

Посмотрим, удастся ли СаШо вернуть команду на былой уровень

Ребров: Желаю Шовковскому успехов и вернуть Динамо на тот уровень, на котором оно было

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского "Динамо".

- Шовковский возглавил "Динамо" - это крутой вызов для него?

- Любой тренер "Динамо" - это очень важный шаг. Только желаю Александру успехов и вернуть "Динамо" на тот уровень, на котором оно было.

- Закрепится ли Шовковский во главе "Динамо"?

- Это все зависит от него. Я тоже так начинал. Надо начать - а дальше посмотрим, как я и говорил все зависит от него, — сказал Ребров.

Напомним, что Шовковского назначили наставником киевского клуба после поражения от "Шахтера" (0:1) под руководством Луческу.

По теме
yellow-arrow
"Сохранить единство народа - самое важное". Зеленский призывает верить в Украину
yellow-arrow
Венгрия выступила против переговоров относительно членства Украины в ЕС
yellow-arrow
Война в Украине может продолжаться еще долго - Шольц
Александр Шовковский Сергей Ребров Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде