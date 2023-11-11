ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста
“Спорт вне политики”
Генштаб ЗСУ
Бывший футболист курского “Авангарда” Максим Лозин погиб в ходе боевых действий в Украине.
Лозин в свое время играл за команду-2 курского “Авангарда” и был воспитанником клуба, выступающего ныне в третьем дивизионе.
Футбол поза політикою (с)— Base of Ukrainian sports ???????? (@Ukrsportbase) November 11, 2023
Бійці ЗСУ ліквідували ексгравця курського "Авангарда" Максіма Лозіна.
"Авангард" ж називає свого гравця, який зі зброєю в руках прийшов на територію України, героєм.@ZoryaLondonsk @TetySt @KramarenkoMari3 @nastasiaKlimash pic.twitter.com/V98536E3cC
Лозин участвовал в войне с первых дней вторжения России в Украине. 37-летний оккупант имел офицерское звание капитана.
Captain Лозин Максим Александрович (Lozin Maxim Alexandrovich), a graduate of the Faculty of Law, Kursk State University, was eliminated in Ukraine on 30 October ’23.https://t.co/Kg4ZoLBKho pic.twitter.com/mSmAjVuOFc— KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine ???????????????? (@KilledInUkraine) November 7, 2023
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