ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста

Бывший футболист курского “Авангарда” Максим Лозин погиб в ходе боевых действий в Украине.

Лозин в свое время играл за команду-2 курского “Авангарда” и был воспитанником клуба, выступающего ныне в третьем дивизионе.

Футбол поза політикою (с)



Бійці ЗСУ ліквідували ексгравця курського "Авангарда" Максіма Лозіна.



"Авангард" ж називає свого гравця, який зі зброєю в руках прийшов на територію України, героєм.@ZoryaLondonsk @TetySt @KramarenkoMari3 @nastasiaKlimash pic.twitter.com/V98536E3cC — Base of Ukrainian sports ???????? (@Ukrsportbase) November 11, 2023

Лозин участвовал в войне с первых дней вторжения России в Украине. 37-летний оккупант имел офицерское звание капитана.