ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста

Бывший футболист курского “Авангарда” Максим Лозин погиб в ходе боевых действий в Украине.

Лозин в свое время играл за команду-2 курского “Авангарда” и был воспитанником клуба, выступающего ныне в третьем дивизионе.

Лозин участвовал в войне с первых дней вторжения России в Украине. 37-летний оккупант имел офицерское звание капитана.

Captain Лозин Максим Александрович (Lozin Maxim Alexandrovich), a graduate of the Faculty of Law, Kursk State University, was eliminated in Ukraine on 30 October ’23.https://t.co/Kg4ZoLBKho pic.twitter.com/mSmAjVuOFc