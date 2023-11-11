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ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста

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ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста

Генштаб ЗСУ

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Бывший футболист курского “Авангарда” Максим Лозин погиб в ходе боевых действий в Украине.

Лозин в свое время играл за команду-2 курского “Авангарда” и был воспитанником клуба, выступающего ныне в третьем дивизионе.

Лозин участвовал в войне с первых дней вторжения России в Украине. 37-летний оккупант имел офицерское звание капитана.

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