С начала войны Ахметов передал 6,7 млрд грн на ВСУ и гумманитарные цели

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 6,7 миллиарда гривен (почти 197 миллионов долларов) с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится на официальном сайте горняков.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад, защитников Мариуполя, а также подготовка к восстановлению этого города-героя.

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"Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь 14 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины. Всего почти 900 наших коллег (военных и мирных) погибли. Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны систематически получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, топливо и другие необходимые вещи.

Дополнительно 1 миллиард гривен (25 миллионов долларов) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце "Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по шести программам. В частности, в ноябре запустился пилот программы "Дома", благодаря которому защитники и защитницы города с I и II группами инвалидности получат собственное жилье. В течение ноября - декабря 2023 года запланировано приобрести 15 квартир.

Системная гуманитарная помощь от бизнесов и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Люди получают продукты, одежду, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д. Также в городах присутствия компании SCM заботятся о шелтерах и приютах, больницах, источниках света и воды и т.д. Оказывается поддержка местным администрациям, коммунальным службам.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 миллионов продуктовых наборов - с 2014 года. Открыл новые проекты по помощи в реабилитации взрослых, предоставлению обогревателей, помощи в обустройстве общежитий для мариупольцев в Днепре.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и жителям регионов, пострадавших от войны, оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле. Кроме того, 22 миллиона гривен дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи украинцам, пострадавшим в результате войны.

Отдельным важнейшим направлением поддержки страны для SCM и Рината Ахметова является вклад в текущее и будущее восстановление Украины. Уже осуществляются инвестиции в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением Ринат Ахметов выделил на 2023 год 60 миллионов гривен (1,5 миллиона долларов) на создание Плана Возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn. В рамках проекта также начата работа архитектурной трансформации украинских школ совместно с Министерством образования по инициативе Министра цифровой трансформации Михаила Федорова", - говорится в сообщении ФК "Шахтер".