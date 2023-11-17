"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля
Фраза Евгения Коноплянки четко характеризует игровой стиль нападающего-трудяги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Вячеславович Зозуля родился 17 ноября 1989 года в Киеве. Вместе с "Динамо" нападающий становился чемпионом Украины, обладателем Суперкубка страны. В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, а также брал серебряный и бронзовый комплекты медалей УПЛ.
11 декабря 2015 года он выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы направить вырученные средства на помощь бойцам АТО.
27 июля 2016 года на правах свободного агента подписал трехлетнее соглашение с "Бетисом". Он редко играл за испанский клуб и был отправлен в аренду в "Райо Вальекано", где имел жесткий конфликт с местными болельщиками левых политических взглядов.
В 2017 году Роман Зозуля и Руслан Ротань основали футбольную академию в Днепре.
В сентябре 2017-го Зозуля стал игроком "Альбасете". 31 июля 2021 года о переходе Романа объявил клуб испанской Сегунды "Фуэнлабрада". Сезон-2022/23 провел в "Райо Махадаонда".
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