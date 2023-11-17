Акценты. Рука – предмет темный и адекватному судейству не подлежит?

«Правилами наказывается только умышленная игра рукой, поэтому трактовка каждого эпизода является предметом постоянного спора болельщиков и специалистов. В упрощенном виде все критерии ее определения от судейских комитетов ФИФА и УЕФА можно свести к одному: мог ли игрок избежать контакта руки с мячом» (из Википедии).

Именно так и есть: мог ли избежать контакта. А должно быть: стремился ли к контакту. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Вместо того чтобы наказывать умысел, получается: кто не спрятался – тот и виноват. Попал под раздачу.

Когда-то уже писал об этом. Лет пять назад. А воз и ныне там, а то и сдвинулся в обратном направлении. Говорят, капля камень точит. Подлинный камень преткновения в современном футболе. Капну еще разок, бо наболело уже.

Иногда полное ощущение, что арбитры сами не знают, как им поступить в этом случае, и действуют вслепую, наугад. И тут напрашиваются два вывода: либо они тонут в море противоречивых рекомендаций, либо это завуалированный шанс влиять на исход матча.

Меньше всего хотелось бы развивать тему теории заговора. Но банальное отсутствие логики, системности и последовательности судейских решений в этом вопросе поневоле и неизбежно приводят к мысли: если все так запутано, значит кому-то это нужно? Иначе невозможно объяснить, зачем простое превращать в сложное.

Настолько сложное, что даже с ВАРом, как говорится, без пол-литра не разберешься. Как справедливо заметил коллега Юстас, консультирующий нас тут в вопросах футбольного арбитража, игра рукой фактически отдана на откуп конкретному рефери матча – как он усмотрит, так оно и правильно.

Неужели же все настолько безнадежно, и нет никакой возможности установить четко регламентированные критерии? Сразу забудем про когда-то практиковавшийся у нас пещерный вариант: любое касание руки – фол. Эта гениальная простота хороша для детей во дворе. Когда не допустить контакта мяча с рукой становится самоцелью.

Был период в футболе, когда защитники массово бегали с руками за спиной. Я бы назвал это противоестественным положением руки. Чистой воды идиотизм – довести людей до такой перестраховки. А что делать, когда объявлена охота на руки? Спору нет – для судей это идеально: не паришься вовсе. Мяч встретился с рукой – свисток и штрафной.

Но при чем здесь ИГРА рукой? Ведь согласно классическим правилам футбола пресекаться должна именно она, и только она. Намеренное использование запрещенной части тела. Умышленная игра рукой – это ведь не дети во дворе придумали.

Возможно, кто-нибудь недопонимает сам термин «игра»? И почитает за нее любой отскок мяча от тела игрока, будь то хоть попадание пониже спины лежащему на газоне. Ну тогда, конечно, можно говорить, что ты сыграл рукой, даже если при этом не видел мяча. Нет, ребята, чтобы сыграть, нужно сделать это сознательно, хотеть этого.

И здесь начинается то, что Юстас называет: «ты же в голову к нему не залезешь». Действительно, в футболе нередки ситуации, когда бывает крайне затруднительно определить умысел в действиях игрока, чья рука встретилась с мячом. И вот здесь-то и нужно дать слово ВАРу. Который тоже не должен быть семи пядей во лбу.

Ему всего-то и нужно, используя замедленный повтор, установить факт: имело ли место движение руки навстречу мячу. Говоря языком наших мудрых предков, искала ли рука мяч. Или мяч сам ее нашел – тогда ты трогать ее не моги, эту неумышленную руку!

Разумеется, есть нюансы. Если руки даже в статичном положении вытянуты вверх или в стороны, то это можно считать поисками мяча априори – ведь не в ручной мяч играем, не в волейбол, и не в баскетбол. Но если речь идет о попадании в локоть, выставленный во время прыжка, то тут я категорически против. А как еще прыгать – солдатиком что ли?

Формулировка «увеличение объема тела» дает слишком много воли любителям пенальти, и его нынче принято выпрашивать едва ли не при каждой атаке. Штрафная площадка для оборонцев превратилась в настоящее минное поле. Подпрыгнул – чревато пенальти, развернулся – та же фигня: а ну как объем тела в процессе поворота увеличился?

Получается, в идеале защитники должны носиться по штрафной с «пришитыми» к телу руками, эдакими безрукими чучелами футболиста? Если бы!!! В борьбе с соперником им сегодня позволено более чем достаточно: либеральность современного судейства в этом аспекте сделала штрафную настоящим ковром для греко-римской борьбы.

То есть, с нападающим делай почти все, что угодно: за футболку таскай, обнимайся, придерживай, подталкивай – в подавляющем большинстве случаев это спишут на «нормальную мужскую борьбу» (кстати, что она забыла в спортивной игре?). Главное при этом, упаси Боже, случайно не коснуться мяча рукой. Это уже просто нонсенс какой-то.

Еще раз. Судьи сегодня позволяют защитникам, что называется, распускать руки по отношению к сопернику, да порой и не только руки. ВАР строжайше бдит, чтобы за линией офсайда не оказался хотя бы ноготь большого пальца нападающего. И вот на этом фоне он же высматривает изменения в объеме тела там, где нужно искать умысел.

Это же явная дискриминация обороняющейся стороны. И зачем было городить весь этот огород из естественности положения руки, объема тела, учета расстояния от бьющего, скорости и направления полета мяча, возможности убрать руку… Что там еще – поправка на ветер? На антропометрию? Когда все просто: рука нашла мяч, или наоборот.

Да, некий процент «несчастных случаев на производстве» неизбежен и здесь. Когда и в мыслях не было сыграть рукой, а она рефлекторно дернулась навстречу мячу (а в голову-то по-прежнему не влезешь). Но я вас уверяю, такой несправедливости будет в разы меньше, чем сейчас. И да, если человек мяча изначально не видел, то и говорить не о чем.

Тут важно разобраться с приоритетами. Каков приоритет нынешней трактовки игры рукой? Сделать эффективнее работу судей? Вы делаете мне смешно. Увеличить количество пенальти? Почему именно за счет этого? Оставить лазейку для принятия нужных решений??? Мой приоритет прост: уменьшить процент несправедливости.

Отдельная статья – рикошеты. Собственно, они и побудили к разговору на эту тему. Самые свежие и самые близкие нам примеры – из минувшего тура УПЛ.

«Колос» - «Минай». Тут не был назначен пенальти в ворота хозяев поля за однозначную игру рукой Емца. Потому что ВАР обнаружил перед ней игру рукой у соперника – Немчанинова. Мяч попал ему в локоть отскоком от газона. Предполагать, что он хотел сыграть локтем… Да он и осмыслить это не успевал. Иначе убрал бы от греха.

«Черноморец» - «Рух». Печально известная рука Гучека, в которую мяч отскочил рикошетом от его же головы. А здесь, надо думать, он «пасовал» себе в руку, чтобы удобнее было отбивать? Но самое интересное заключается в том, что клуб даже не оспаривал этот пенальти – он возмущался лишь удалением.

Потому что нас уже приучили к этому: умысел никого не волнует – важно лишь положение руки, тем паче, находящейся на линии ворот. И это правильно?

Исходя из элементарного следования принципу неумышленной руки, рикошеты вообще не нужно отслеживать – куда бы ни летел мяч уже потом, после попадания в руку. Ведь рикошетом называется отскок после удара, при котором мяч меняет свою траекторию. На него даже вратари реагируют редко, на уровне рефлекса. Какой тут, к лешему, умысел?

Но нет, почему-то не хотят те, кто в ответе за футбольный арбитраж, искать в игре справедливость. Они предпочитают придумывать все новые и новые толкования, вводя очередные «понятия» и подменяя ими правило.

Простейшее правило: фолом считается умышленная игра рукой. Когда рука нашла мяч, так или иначе. Но не мяч нашел руку. Что «при современном развитии контрабандного дела на Западе» - при наличии ВАРа – установить легче легкого. Об этом в ФИФА не вспоминают.

А потому коллега Юстас, уже давно и успешно запутавшийся в этих понятиях и разруливаниях, на мои вопросы вынужден, в очередной раз, лишь разводить руками. И повторять свою коронную фразу: «Рука – предмет темный, и исследованию не подлежит». Оставляя читателя в недоумении: так все-таки была игра рукой или нет?