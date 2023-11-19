Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге WBO
Все ближе к вершине
Getty Images/Global Images Ukraine
Украино-американский боксер Александр Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге Международной боксерской организации (WBO).
В обновленном списке лучших представителей полутяжелого веса по версии WBO наш соотечественник переместился с 8 на 5 место.
Лидером рейтинга остается Джошуа Буатси, вторая позиция у Каллума Смита, а ТОП-3 замыкает Дэн Азиз. Четвертым идет Михаэль Айферт, а чемпионский титул принадлежит Артуру Бетербиеву.
Напомним, что свой крайний поединок Гвоздик провел 30 сентября против бразильца Исаака Родригеса. Украинец одержал победу во втором раунде нокаутом.
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