Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге WBO

Украино-американский боксер Александр Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге Международной боксерской организации (WBO).

В обновленном списке лучших представителей полутяжелого веса по версии WBO наш соотечественник переместился с 8 на 5 место.

Лидером рейтинга остается Джошуа Буатси, вторая позиция у Каллума Смита, а ТОП-3 замыкает Дэн Азиз. Четвертым идет Михаэль Айферт, а чемпионский титул принадлежит Артуру Бетербиеву.

Напомним, что свой крайний поединок Гвоздик провел 30 сентября против бразильца Исаака Родригеса. Украинец одержал победу во втором раунде нокаутом.