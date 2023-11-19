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Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге WBO

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Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге WBO

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украино-американский боксер Александр Гвоздик улучшил свою позицию в рейтинге Международной боксерской организации (WBO).

В обновленном списке лучших представителей полутяжелого веса по версии WBO наш соотечественник переместился с 8 на 5 место.

Лидером рейтинга остается Джошуа Буатси, вторая позиция у Каллума Смита, а ТОП-3 замыкает Дэн Азиз. Четвертым идет Михаэль Айферт, а чемпионский титул принадлежит Артуру Бетербиеву.

Напомним, что свой крайний поединок Гвоздик провел 30 сентября против бразильца Исаака Родригеса. Украинец одержал победу во втором раунде нокаутом.

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Александр Гвоздик
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