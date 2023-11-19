"Давайте дождемся решения суда". В Ворскле прокомментировали отказ голосовать за увольнение Павелка
Четыре клуба против резких перемен на верхушке украинского футбола
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак рассказал, почему клуб не проголосовал за увольнение Андрея Павелко с должности главы УАФ:
“Скажите мне, за что мы голосуем? Просто за то, чтобы снять Павелко, который сейчас сидит в тюрьме без решения суда? Я не увидел никакой программы развития футбола. Выходит, что мы идем кому-то в выгоду просто ради голосования. Мы живем в демократической стране, где есть Конституция, Законы и презумпция невиновности.
Решения суда, что Павелко какой-то коррупционер, нет. Есть обвинения, но давайте дождемся решения суда, тогда я буду готов голосовать двумя руками. Всё должно быть в правовом поле. Также я хочу увидеть хоть какую-нибудь программу. За что мы должны голосовать? Поэтому “Ворскла” удержалась”, - сказал Лысак.
Напомним, что кроме "Ворсклы" также не поддержали голосование об увольнении Андрея Павелко "Шахтер", "Днепр-1" и "Металлист 1925".
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