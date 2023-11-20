  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории
В тренде

Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории

Общие новости
Обновлено

Наша команда входит в топ-10 рейтинга

Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории

фото - mk.ru

Новина українською
Новина українською

На командном чемпионате Европы 2023 по шахматам среди мужчин и женщин, который проходит в черногорском городе Будва сборная Украины представлена лишь женским коллективом. В состав вошли: Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, капитан команды Михаил Бродский.

В 8-м туре наша команда обыграла англичан со счетом 3.5:0.5.

Благодаря этой победе наша команда набрала 10 очков из 16 и занимает 10-е место в турнирной таблице.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В последнем 9-м туре соперником сборной Украины будет Франция, которая идет на 3-й позиции (12 очков).

По теме
yellow-arrow
Назовете стартовые составы сборных Италии и Украины в четвертьфинале ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
"Проститутка". Стаховский жестко высказался в адрес Спаллетти
yellow-arrow
Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев
сборная Украины по шахматам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости