Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории

На командном чемпионате Европы 2023 по шахматам среди мужчин и женщин, который проходит в черногорском городе Будва сборная Украины представлена лишь женским коллективом. В состав вошли: Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, капитан команды Михаил Бродский.

В 8-м туре наша команда обыграла англичан со счетом 3.5:0.5.

Благодаря этой победе наша команда набрала 10 очков из 16 и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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В последнем 9-м туре соперником сборной Украины будет Франция, которая идет на 3-й позиции (12 очков).