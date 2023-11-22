Прометей добыл волевую победу в матче с Венецией
Невероятное возвращение от украинской команды
Фото: БК Прометей / Автор невідомий
В среду, 22 ноября состоялся матч предпоследнего тура первого круга Еврокубка, в котором "Прометей" принимал в Риге итальянскую "Рейер Венецию".
Старт матча получился неоднозначным. Наша команда атаковала из-за периметра. В целом в стартовой четверти никому из соперников нельзя было отдать преимущество и на табло по ее итогам вышли почти равные цифры - 21:20 в пользу гостей.
Далее "Венеции" удался рывок 10:0, первый значительный в этом матче для обеих команд. В свою очередь "Прометей" ответил своим "взрывом", который позволил им достаточно быстро сократить свое отставание с "-12" до "-3".
После перерыва украинская команда наконец-то вышла вперед и даже вела в 6 пунктов.
В заключительной четверти Иссуф Санон забросил два трехочковых, которые помогли нашей команде держать соперника на дистанции. За 86 секунд до финальной сирены Амедео Тесситори сократил отставание "Венеции" до 4-х пунктов. Однако его же ошибочная попытка поразить корзину "Прометея" издали на последней минуте практически поставила крест на надеждах итальянцев.
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"Прометей" в итоге вышел на 50-процентный показатель побед в 8 матчах и опередил в турнирной таблице именно своего сегодняшнего соперника.
22 ноября. Еврокубок. 8 тур. Рига (Латвия)
БК "Прометей" - БК "Умана Рейер Венеция" (Италия) - 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)
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