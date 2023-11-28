Виталий Андронов: Бразилия как и в футболе, так и в гандболе очень сильна индивидуально

Завершив сборы в Конча-Заспе, женская сборная Украины по гандболу отправилась на чемпионат мира. Об итогах подготовительных сборов и о составе сборной Украины на чемпионат мира в комментарии сайту ФГУ рассказал главный тренер команды Виталий Андронов.

Как прошли сборы в олимпийском центре "Конча-Заспа"?

Хорошо, что у нас было это время — неделя, ведь в команде много новых игроков. Была возможность повторить старое и наиграть новое. Хотя времени всегда хочется больше. Я благодарен девушкам, что все приехали и добросовестно работали. Все здоровы и настроены. Были вопросы по вратарям: Юдит Балог отравилась и не тренировалась четыре дня, у Марии Гладун были проблемы с коленом. Поэтому план тренировок менялся, мы не могли поиграть на двоих ворот. Но так бывает, ничего страшного.

Главное, что сейчас мы все здоровы, едем в боевом настроении. В составе 18 девушек, сборы все прошли без травм. Хорошо, что у нас есть две замены на длительный турнир. Состав молодой, есть девушки, которые впервые были на сборах национальной команды. Поэтому главное — их психологически подготовить, чтобы они с этим справились.

Также хочу поблагодарить Алису Петрив, Анастасию Оржаховскую, Анастасию Пархоменко, которые были с нами на сборах, работали, помогали готовиться. Они — будущее сборной Украины, я уверен. У них еще все впереди, нужно работать дальше.

Первый матч на чемпионате мира сборная Украины сыграет против Бразилии...

Бразилия есть Бразилия, они как и в футболе, так и в гандболе очень сильны индивидуально. И когда у тебя такие игроки, то тактика уже является минимальной. Нам нужно будет справиться с ними по игре один в один, не дать убежать от нас и забить легкие голы. Перед игрой будем уже подробнее разбирать, какие сильные стороны каждого игрока. И будем отталкиваться от этого.

Перед чемпионатом мира выбыли правые полусредние Диана Дмитришин и Дарья Кот, а также правая крайняя Евгения Левченко. Что показали тренировки? Как компенсировать потери на правой стороне атаки?

Здесь очень сложная ситуация. Перед началом сборов я ожидал, что Милана Шукаль будет больше играть в углу, но тренировки показали, что, все же она больше нужна как правая полусредняя. Да, есть еще Евгения Когуч. Но это молодая девушка, ей пока еще сложно. Это такой бриллиант, с которыми надо долго работать. У нее все хорошо, когда она заряжена на ворота, то у нее все получается, забивает голы. Татьяна Поляк, также может сыграть здесь, как и Юлия Андрийчук. Для Татьяны Поляк эта позиция знакома - она и в защите, и в нападении сыграет, поможет и сыграет надежно.

Кто станет основными центральными защитниками?

В центре обороны многие могут сыграть: выбор будет зависеть от того, с какой командой будем встречаться. Центр - это основная позиция в гандболе и игроки, которые умеют защищаться здесь, они — на вес золота. У нас есть кому защищаться в центре, что очень меня вдохновляет. Это Андрияна Науменко, Ирина Компаниец, Юлия Андрийчук, Татьяна Поляк, Анастасия Мелекесцева, а при необходимости и Ирина Прокопьяк. Здесь мы можем варьировать.

Насколько уверенно чувствует себя сейчас разыгрывающая Марьяна Маркевич?

Марьяна работает, по самоотдаче, по тренировкам к ней вопросов нет. Это спорт, очень трудно держать себя постоянно на одном уровне. Наша жизнь волнообразная, где-то и психологически выгорает человек. Но я уверен, что у нас есть две равноценные разыгрывающие (Марьяна Маркевич и Тамара Смбатян). Может выйти в центре и Олеся Дяченко. Поэтому думаю, все будет нормально.

В какой готовности Марина Коновалова и кто еще сможет сыграть на позиции левого крайнего?

Это, казалось бы такая позиция, где всегда должно быть много игроков, но мы уже столкнулись с этой проблемой (недостатка левых крайних). Марина Коновалова - она боец. Уверен, что она сделает все, что сможет. Плечо у нее время от времени болит. Но она будет играть и отдаваться. На подстраховку к ней мы взяли Олесю Дяченко, которая себя очень хорошо показала на сборах. Она растет, это наше будущее. Она также может сыграть переднюю в схеме 5-1, и полусреднюю в защите, она - разноплановый игрок. Слева также может сыграть и Екатерина Козак. Хотя на нее мы, все же, больше рассчитываем в правом углу, но она может сыграть и на противоположной стороне.