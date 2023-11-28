Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса
Внеочередной XXVI Конгресс УАФ состоится 25 января
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ и повестку конгресса, предложенную членами УАФ.
Как сообщает пресс-служба УАФ, на основании обращений 32 членов УАФ согласно уставу, Конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола в Киеве.
На решение исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:
1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.
3. Об избрании президента УАФ.
4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.
5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.
6. Об избрании вице-президентов УАФ.
7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.
8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.
9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
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