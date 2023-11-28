Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ и повестку конгресса, предложенную членами УАФ.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, на основании обращений 32 членов УАФ согласно уставу, Конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола в Киеве.

На решение исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.