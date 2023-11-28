  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса
В тренде

Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса

Общие новости

Внеочередной XXVI Конгресс УАФ состоится 25 января

Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ и повестку конгресса, предложенную членами УАФ.

Читайте такжеПавелко продлили срок содержания в СИЗО еще на 2 месяца

Как сообщает пресс-служба УАФ, на основании обращений 32 членов УАФ согласно уставу, Конгресс состоится 25 января 2024 года в Доме футбола в Киеве.

На решение исполкома внеочередной XXVI Конгресс УАФ пройдет со следующей повесткой дня:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

По теме
yellow-arrow
Россияне обстреляли из РСЗВ Сумщину - погибли две женщины и 7-летняя девочка
yellow-arrow
Коломойскому продлили срок содержания под стражей
yellow-arrow
Виталий Андронов: Бразилия как и в футболе, так и в гандболе очень сильна индивидуально
Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости