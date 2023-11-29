Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу

Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение в стартовом матче группы G с Бразилией. Матч состоялся в Фредериксхавне (Дания).

Номинальные хозяева со старта сделали рывок 3:0, который подопечные Виталия Андронова сумели отыграть. До счёта 6:5 команды шли на равных, но далее последовало 11(!) мячей подряд в исполнении номинальных хозяев, на что наша команда сумела ответить лишь 4-мя голами.

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Все надежды были на второй тайм, но и отдых не помог нашей команде. Команда по итогам второй половины встречи проиграла уже (-8) и потеряла шансы на победу.

ЧМ-2023 по гандболу. Группа G. Женщины

Бразилия — Украина 35:20 (17:10, 18:10)