Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу
Команда не смогла составить конкуренцию соперницам
Фото: handball.net.ua
Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение в стартовом матче группы G с Бразилией. Матч состоялся в Фредериксхавне (Дания).
Номинальные хозяева со старта сделали рывок 3:0, который подопечные Виталия Андронова сумели отыграть. До счёта 6:5 команды шли на равных, но далее последовало 11(!) мячей подряд в исполнении номинальных хозяев, на что наша команда сумела ответить лишь 4-мя голами.
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Все надежды были на второй тайм, но и отдых не помог нашей команде. Команда по итогам второй половины встречи проиграла уже (-8) и потеряла шансы на победу.
ЧМ-2023 по гандболу. Группа G. Женщины
Бразилия — Украина 35:20 (17:10, 18:10)
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