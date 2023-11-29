  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу
В тренде

Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу

Общие новости
Обновлено

Команда не смогла составить конкуренцию соперницам

Женская сборная Украины с поражения стартовала на ЧМ-2023 по гандболу

Фото: handball.net.ua

Новина українською

Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение в стартовом матче группы G с Бразилией. Матч состоялся в Фредериксхавне (Дания).

Номинальные хозяева со старта сделали рывок 3:0, который подопечные Виталия Андронова сумели отыграть. До счёта 6:5 команды шли на равных, но далее последовало 11(!) мячей подряд в исполнении номинальных хозяев, на что наша команда сумела ответить лишь 4-мя голами.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Все надежды были на второй тайм, но и отдых не помог нашей команде. Команда по итогам второй половины встречи проиграла уже (-8) и потеряла шансы на победу.

ЧМ-2023 по гандболу. Группа G. Женщины

Бразилия — Украина 35:20 (17:10, 18:10)

По теме
yellow-arrow
Чурко: Заре некуда отступать. В матче с Гентом нужно показать свой максимум
yellow-arrow
Тренер Зари Коваль: Наш талисман черно-белый кот, а кот, как известно, выйдет из любой ситуации
yellow-arrow
Николай Зоц: Замерзшие руки у Дмитренко? Она не впервые бежит в такую погоду
женская сборная Украины по гадболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2023 в 21:14
-15 це забагато
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2023 в 21:14
-15 це забагато
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости