ТаТоТаке: Шевченко - главный кандидат на выборах президента УАФ
Главный, и чуть ли не единственный
Фото: Facebok/ Автор - Yuri Sapronov
На внеочередном Конгрессе УАФ, который состоится 25 января, должны пройти выборы нового президента Ассоциации. Вот только по информации ТаТоТаке, большого количества желающих участвовать в этих выборах не наблюдается.
Согласно регламенту, члены УАФ должны будут подать кандидатуры за три недели до старта конгресса.
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Как сообщает источник, сейчас едва ли не единственным кандидатом и безоговорочным фаворитом считается Андрей Шевченко.
Кроме Шевченко называют фамилию Вадима Костюченко, который управляет делами в ассоциации, пока Андрей Павелко и Юрий Записоцкий находятся в СИЗО.
Также была информация, что был готов вернуться в Украину и принять участие в выборах экс-игрок сборной Роман Зозуля, но ему дали понять, что можно даже не пытаться, так как все настроены выбрать Шевченко.
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