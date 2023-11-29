ТаТоТаке: Шевченко - главный кандидат на выборах президента УАФ

На внеочередном Конгрессе УАФ, который состоится 25 января, должны пройти выборы нового президента Ассоциации. Вот только по информации ТаТоТаке, большого количества желающих участвовать в этих выборах не наблюдается.

Читайте также Будут обсуждать отставку Павелко. УАФ назвала дату проведения внеочередного Конгресса

Согласно регламенту, члены УАФ должны будут подать кандидатуры за три недели до старта конгресса.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает источник, сейчас едва ли не единственным кандидатом и безоговорочным фаворитом считается Андрей Шевченко.

Кроме Шевченко называют фамилию Вадима Костюченко, который управляет делами в ассоциации, пока Андрей Павелко и Юрий Записоцкий находятся в СИЗО.

Также была информация, что был готов вернуться в Украину и принять участие в выборах экс-игрок сборной Роман Зозуля, но ему дали понять, что можно даже не пытаться, так как все настроены выбрать Шевченко.