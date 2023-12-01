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Украинцы завершили выступления на Чемпионате мира по текболу

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Украинцы завершили выступления на Чемпионате мира по текболу

Фото: Федерація текболу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на ЧМ по текболу прошли матчи 1/8 финала в одиночных разрядах, парных разрядах и микстах. Приятно, что в плей-офф могли болеть за украинцев. Во всех матчах наши спортсмены не были фаворитами.

В мужском одиночном разряде Олег Усиченко встречался с французом Рабо, занимающим двенадцатое место в мировом рейтинге. Олег проиграл в двух сетах – 1:12, 5:12. В женском одиночном разряде Ирина Дубицкая смогла навязать борьбу 18-му номеру мирового рейтинга испанке Гарсии и могла даже побеждать. К сожалению, Ирина уступила в трех сетах – 12:9, 10:12, 10:12.

В женском парном разряде Дубицкая/Терех встречались с грозной парой из Бразилии Мораэс да Круз/Виана Мендес Эстер. Украинки уступили в двух сетах – 6:12, 6:12. В смешанном разряде Шевчук/Терех также в двух сетах уступили представителям Польши Поквап/Бартничка – 5:12, 3:12.

Таким образом наша команда завершает выступления на самых престижных соревнованиях в сезоне. Задачу минимум украинцы выполнили, ведь во всех дисциплинах вышли в плей-офф.

Результаты 1/8 финала

Усиченко – Рабо 1:12, 5:12

Дубицкая – Гарсия – 12:9, 10:12, 10:12

Дубицкая/Терех - Мораес да Круз/Виана Мендес Эстер 6:12, 6:12

Шевчук/Терех - Тороп/Бартничка 5:12, 3:12

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