Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде
Вне заявки на гонку остается Артем Тищенко
фото - biathlon.com.ua
В эти дни в шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону.
Мужская команда за день до спринта определились с составом. Вне заявки на гонку остается Артем Тищенко.
Состав Украины на мужской спринт (2 декабря):
Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Прима
Начало мужского спринта - в 15:45 по киевскому времени.
Тищенко будет пропускать спринтерскую гонку на Кубке мира впервые с марта 2023 года.
По итогам спринта будет определено, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене. Ожидается, что там сборной поможет Дмитрий Пидручный.
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