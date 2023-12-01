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Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде

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Вне заявки на гонку остается Артем Тищенко

Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде

фото - biathlon.com.ua

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В эти дни в шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону.

Мужская команда за день до спринта определились с составом. Вне заявки на гонку остается Артем Тищенко.

Состав Украины на мужской спринт (2 декабря):

Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Прима

Начало мужского спринта - в 15:45 по киевскому времени.

Тищенко будет пропускать спринтерскую гонку на Кубке мира впервые с марта 2023 года.

По итогам спринта будет определено, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене. Ожидается, что там сборной поможет Дмитрий Пидручный.

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Источник:
Суспільне Спорт
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