Сборная Украины определилась с составом на мужской спринт Кубка мира в Эстерсунде

В эти дни в шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону.

Мужская команда за день до спринта определились с составом. Вне заявки на гонку остается Артем Тищенко.

Состав Украины на мужской спринт (2 декабря):

Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Прима

Начало мужского спринта - в 15:45 по киевскому времени.

Тищенко будет пропускать спринтерскую гонку на Кубке мира впервые с марта 2023 года.

По итогам спринта будет определено, кто останется в составе основной команды на второй этап в Хохфильцене. Ожидается, что там сборной поможет Дмитрий Пидручный.