УАФ рассказала о подготовке к проведению внеочередного Конгресса
Конгресс должен состояться 25 января
Дом футбола
В Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ, который пройдет 25 января 2024 года.
Исполком поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные Уставом УАФ мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.
Костюченко сообщил, что сейчас решается вопрос участия представителей ФИФА и УЕФА в организаций в работе будущего конгресса.
Напомним, что главным вопросом будущего Конгресса будут выборы нового президента УАФ.
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