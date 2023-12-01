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УАФ рассказала о подготовке к проведению внеочередного Конгресса

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Конгресс должен состояться 25 января

УАФ рассказала о подготовке к проведению внеочередного Конгресса

Дом футбола

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В Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ, который пройдет 25 января 2024 года.

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Исполком поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные Уставом УАФ мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Костюченко сообщил, что сейчас решается вопрос участия представителей ФИФА и УЕФА в организаций в работе будущего конгресса.

Напомним, что главным вопросом будущего Конгресса будут выборы нового президента УАФ.

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Источник:
УАФ
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