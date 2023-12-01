УАФ рассказала о подготовке к проведению внеочередного Конгресса

В Доме футбола состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ, который пройдет 25 января 2024 года.

Исполком поручил администрации УАФ и президиуму УАФ осуществить все предусмотренные Уставом УАФ мероприятия по подготовке и проведению внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

Контроль за исполнением этого решения возложен на первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Костюченко сообщил, что сейчас решается вопрос участия представителей ФИФА и УЕФА в организаций в работе будущего конгресса.

Напомним, что главным вопросом будущего Конгресса будут выборы нового президента УАФ.