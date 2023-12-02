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Вице-президент Динамо Бухарест заинтересован в подписании Луческу

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Луческу может вернуться в Бухарест

Вице-президент Динамо Бухарест заинтересован в подписании Луческу

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент "Динамо Бухарест" Андрей Николеску заинтересован в возвращении Мирча Луческу в клуб.

"Луческу может прийти в Динамо на любую должность, если захочет вернуться. Я думаю, что однажды он вернется", — сказал Николеску.

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Напомним, с начала ноября Мирча Луческу находится без работы.

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Источник:
Український футбол
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