Вице-президент Динамо Бухарест заинтересован в подписании Луческу
Луческу может вернуться в Бухарест
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вице-президент "Динамо Бухарест" Андрей Николеску заинтересован в возвращении Мирча Луческу в клуб.
"Луческу может прийти в Динамо на любую должность, если захочет вернуться. Я думаю, что однажды он вернется", — сказал Николеску.
Напомним, с начала ноября Мирча Луческу находится без работы.
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