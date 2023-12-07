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Журналист: В понедельник кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ

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Вся процедура уже просчитана

Журналист: В понедельник кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, одиннадцатого декабря, кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ. Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.

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Для регистрации Шевченко кандидатом необходимы соответствующие заявления по меньшей мере девяти постоянных коллективных членов. То есть трети от 27-ми (24 области + АР Крым + УПЛ + ПФЛ).

У каждого коллективного члена со следующей недели уже запланированы заседания исполкомов, с которых начнется процедура подачи делегатов на внеочередной конгресс УАФ, а также выдвижение собственного кандидата на пост президента. Срок подачи – до 26-го декабря. А уже через месяц, 25 января – дата самого внеочередного конгресса УАФ, на котором состоятся выборы, - отмечает источник.

Отметим также, что завтра, восьмого декабря, должны состояться перевыборы в последнем регионе страны – на Ровенщине.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
07.12.2023 в 15:21
Футболіст гарний,управлінець ніякий.
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Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
07.12.2023 в 15:21
Футболіст гарний,управлінець ніякий.
Ответить
0
0

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