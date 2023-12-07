Журналист: В понедельник кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ
Вся процедура уже просчитана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, одиннадцатого декабря, кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ. Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.
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Для регистрации Шевченко кандидатом необходимы соответствующие заявления по меньшей мере девяти постоянных коллективных членов. То есть трети от 27-ми (24 области + АР Крым + УПЛ + ПФЛ).
У каждого коллективного члена со следующей недели уже запланированы заседания исполкомов, с которых начнется процедура подачи делегатов на внеочередной конгресс УАФ, а также выдвижение собственного кандидата на пост президента. Срок подачи – до 26-го декабря. А уже через месяц, 25 января – дата самого внеочередного конгресса УАФ, на котором состоятся выборы, - отмечает источник.
Отметим также, что завтра, восьмого декабря, должны состояться перевыборы в последнем регионе страны – на Ровенщине.
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