Михаил Романчук выборол бронзу на Евро-2023 на короткой воде

Украинский пловец Михаил Романчук провел первый для себя финал на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в румынском Отопене.

На дистанции 1500 метров вольным стилем призер Олимпиады в Токио финишировал третьим. В финал он отобрался с шестым общим результатом.

Борьбу за медали Романчук вел с ирландцем Даниэлем Виффеном и французом Давидом Обри.

1500 метров, вольный стиль. Финал

Даниэль Виффен (Ирландия) 14:09.11 мин

Давид Обри (Франция) 14:21.78

Михаил Романчук (Украина) 14:22.18

Стоит отметить, что эта медаль стала второй для украинца в карьере на уровне чемпионатов Европы на короткой воде.