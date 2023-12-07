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Михаил Романчук выборол бронзу на Евро-2023 на короткой воде

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Борьба была интригующей

Михаил Романчук выборол бронзу на Евро-2023 на короткой воде

Фото: 24 канал

Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук провел первый для себя финал на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в румынском Отопене.

На дистанции 1500 метров вольным стилем призер Олимпиады в Токио финишировал третьим. В финал он отобрался с шестым общим результатом.

Борьбу за медали Романчук вел с ирландцем Даниэлем Виффеном и французом Давидом Обри.

1500 метров, вольный стиль. Финал

Даниэль Виффен (Ирландия) 14:09.11 мин

Давид Обри (Франция) 14:21.78

Михаил Романчук (Украина) 14:22.18

Стоит отметить, что эта медаль стала второй для украинца в карьере на уровне чемпионатов Европы на короткой воде.

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Михаил Романчук
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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