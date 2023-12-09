Будивельник прекращает участие в розыгрыше Суперлиги 2023
Фото: клубная пресс-служба
Федерация баскетбола Украины сообщила, что самый титулованный клуб времен независимости, столичный "Будивельник" прекращает участие в розыгрыше Суперлиги 2023. Об этом говорится на официальном сайте федерации:
"Столичный "Будивельник" письмом сообщил Федерацию баскетбола Украины о прекращении участия в чемпионате Суперлиги.
Причиной непростого решения является "потеря спонсорской поддержки и отсутствие собственного финансирования и с целью предотвращения дальнейшего углубления задолженности игрокам и администрации клуба" – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня "Будивельник" занимает вторую позицию в турнирной таблице отечественного чемпионата, имея в своем активе 10 побед в 13 поединках.
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