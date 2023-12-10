Сборная Украины вошла в топ-5 мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Гохфильцене
Наивысшей позицией была четвертая
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 10 декабря, проходила мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Гохфильцене.
Сборная Украины заняла итоговую пятую позицию. Отметим, что итогом предыдущей мужской эстафеты в Эстерсунде (Швеция) для спортсменов стало 14-е место.
По сравнению со шведским этапом соревнований в составе сборной Украины произошла замена: Дмитрий Пидручный вместо Тараса Лесюка. В общей сложности четверка выглядела следующим образом: Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.
Самой высшей позицией по ходу сегодняшней гонки у "сине-желтых" была четвертая. В частности, благодаря Дмитрию Пидручному, который бежал вторым (первый – Артем Тищенко), провел стрельбу без промахов и улучшил положение на две ступеньки вверх. Более того, у Пидручного был лучший результат среди всех во время второй стрельбы.
Третьим участником эстафеты был Артем Прима, который обе стрельбы закрыл без промахов, однако в первой использовал два дополнительных патрона. Перед последним этапом он передал эстафету, будучи на пятом месте – на такой позиции завершил и финальный сборник Антон Дудченко.
Победителями мужской эстафеты в Гольхфильцене стали норвежцы. Также на пьедестале финишировали сборные Франции и Германии. В общем, топ-6 выглядит следующим образом:
- 1. Норвегия (0+5) 1:15:38.5
- 2. Франция (0+6) +28.7
- 3. Германия (1+9) +1:06.9
- 4. Италия (0+11) +1:24.1
- 5. Украина (0+3) +2:24.9
- 6. Швеция (2+14) +2:36.4
Добавим, что сегодня в 15:15 запланировано начало женской эстафеты в Гольхфильцене.
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