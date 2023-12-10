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Сборная Украины вошла в топ-5 мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Гохфильцене

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Наивысшей позицией была четвертая

Сборная Украины вошла в топ-5 мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Гохфильцене

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 10 декабря, проходила мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Гохфильцене.

Сборная Украины заняла итоговую пятую позицию. Отметим, что итогом предыдущей мужской эстафеты в Эстерсунде (Швеция) для спортсменов стало 14-е место.

По сравнению со шведским этапом соревнований в составе сборной Украины произошла замена: Дмитрий Пидручный вместо Тараса Лесюка. В общей сложности четверка выглядела следующим образом: Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко.

Самой высшей позицией по ходу сегодняшней гонки у "сине-желтых" была четвертая. В частности, благодаря Дмитрию Пидручному, который бежал вторым (первый – Артем Тищенко), провел стрельбу без промахов и улучшил положение на две ступеньки вверх. Более того, у Пидручного был лучший результат среди всех во время второй стрельбы.

Третьим участником эстафеты был Артем Прима, который обе стрельбы закрыл без промахов, однако в первой использовал два дополнительных патрона. Перед последним этапом он передал эстафету, будучи на пятом месте – на такой позиции завершил и финальный сборник Антон Дудченко.

Победителями мужской эстафеты в Гольхфильцене стали норвежцы. Также на пьедестале финишировали сборные Франции и Германии. В общем, топ-6 выглядит следующим образом:

  • 1. Норвегия (0+5) 1:15:38.5
  • 2. Франция (0+6) +28.7
  • 3. Германия (1+9) +1:06.9
  • 4. Италия (0+11) +1:24.1
  • 5. Украина (0+3) +2:24.9
  • 6. Швеция (2+14) +2:36.4

Добавим, что сегодня в 15:15 запланировано начало женской эстафеты в Гольхфильцене.

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Артем Прима Дмитрий Пидручный Артем Тищенко Кубок мира по биатлону Антон Дудченко
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Источник:
Suspilne
Опубликовал: Максим Кучер
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