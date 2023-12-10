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ГУР и МИД провели успешную операцию по спасению украинцев из сектора Газа

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Было несколько этапов

ГУР и МИД провели успешную операцию по спасению украинцев из сектора Газа

Фото: ГУР

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, совместно с Министерством иностранных дел успешно завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа.

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Вывоз людей происходил в несколько этапов. В целом удалось спасти 315 человек: 304-х украинцев, двух палестинцев, девять граждан Молдовы.

Среди них - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, и два человека, которые координировали украинских военных разведчиков.

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Источник:
ГУР
Опубликовал: Виктор Иванчук
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