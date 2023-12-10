ГУР и МИД провели успешную операцию по спасению украинцев из сектора Газа

Главное управление разведки Министерства обороны Украины, совместно с Министерством иностранных дел успешно завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа.

Вывоз людей происходил в несколько этапов. В целом удалось спасти 315 человек: 304-х украинцев, двух палестинцев, девять граждан Молдовы.

Среди них - два человека с ранениями, онкобольная, беременная, и два человека, которые координировали украинских военных разведчиков.