  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Михаил Романчук – бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 800 метров
В тренде

Михаил Романчук – бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 800 метров

Общие новости

Браво Михаил, гордимся

Михаил Романчук – бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 800 метров

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы 2023 в румынском Отопене.

На дистанции 800 метров вольным стилем наш спортсмен показал время 7.31,20 минут, что позволило ему замкнуть ТОП 3 европейского первенства.

Победу с мировым рекордом 7.20,46 одержал ирландец Даниэль Вифэн.

Напомним, что это уже вторая для Украины медаль на чемпионате Европы – в четверг, 7 декабря, Михаил также завоевал бронзу в плавании на 1500 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы по плаванию

Вольный стиль

800 м

Мужчины

1. Дэниел Вифен (Ирландия) – (7.20,46)

2. Дэвид Обри (Франция) – (+9,86)

3. Михаил Романчук (Украина) – (+10,74)

По теме
yellow-arrow
ГУР и МИД провели успешную операцию по спасению украинцев из сектора Газа
yellow-arrow
Украинские спортсмены обратились к международному сообществу: России не место на Олимпиаде. Видео
yellow-arrow
Гандбол. Украинки проиграли Аргентине в третьем матче основного раунда чемпионата мира
Михаил Романчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости