Михаил Романчук – бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 800 метров
Браво Михаил, гордимся
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы 2023 в румынском Отопене.
На дистанции 800 метров вольным стилем наш спортсмен показал время 7.31,20 минут, что позволило ему замкнуть ТОП 3 европейского первенства.
Победу с мировым рекордом 7.20,46 одержал ирландец Даниэль Вифэн.
Напомним, что это уже вторая для Украины медаль на чемпионате Европы – в четверг, 7 декабря, Михаил также завоевал бронзу в плавании на 1500 метров вольным стилем.
Чемпионат Европы по плаванию
Вольный стиль
800 м
Мужчины
1. Дэниел Вифен (Ирландия) – (7.20,46)
2. Дэвид Обри (Франция) – (+9,86)
3. Михаил Романчук (Украина) – (+10,74)
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