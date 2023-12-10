Михаил Романчук – бронзовый призер чемпионата Европы на дистанции 800 метров

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате Европы 2023 в румынском Отопене.

На дистанции 800 метров вольным стилем наш спортсмен показал время 7.31,20 минут, что позволило ему замкнуть ТОП 3 европейского первенства.

Победу с мировым рекордом 7.20,46 одержал ирландец Даниэль Вифэн.

Напомним, что это уже вторая для Украины медаль на чемпионате Европы – в четверг, 7 декабря, Михаил также завоевал бронзу в плавании на 1500 метров вольным стилем.

Чемпионат Европы по плаванию

Вольный стиль

800 м

Мужчины

1. Дэниел Вифен (Ирландия) – (7.20,46)

2. Дэвид Обри (Франция) – (+9,86)

3. Михаил Романчук (Украина) – (+10,74)