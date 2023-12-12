Умеров: На сегодняшний день вопрос об отставке Залужного и Наева не стоит
"Таких вопросов, какие россияне или наши враги хотят раскачать, нет"
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в настоящее время вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева не обсуждается.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутреннее, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по поводу некоторых командующих", – сказал Умеров на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых изменениях в командовании Вооруженных сил Украины и отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, и вносил ли министр соответствующие представления.
По его словам, "таких вопросов, какие россияне или наши враги хотят раскачать, нет".
"Я пятый министр на этой должности, наверное. Главком – я не знаю, которым по счёту он был. То есть все меняются. Все абсолютно меняются. Все, что необходимо для победы, мы будем делать. Но на сегодняшний день такого вопроса (об отставках Залужного и Наева – ред.) нет", – добавил Умеров.
В то же время, он отметил, что в военном компоненте всегда бывают изменения, то есть "ротации, изменения, иногда – регенерация, кто-то переводится в резервы".
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