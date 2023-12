Фьюри показал, как готовится к бою с Усиком

Ирландский проспект супертяжёлого веса Томас Карти (7-0, 6 KO) опубликовал фотографию из тренировочного лагеря действующего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, готовящегося к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Напомним, Усик не выступал с августа, когда в обязательной защите титулов досрочно остановил британца Даниэля Дюбуа.

Фьюри в октябре победил раздельным решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

