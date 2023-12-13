Фьюри показал, как готовится к бою с Усиком
Бой состоится 17 февраля
Ирландский проспект супертяжёлого веса Томас Карти (7-0, 6 KO) опубликовал фотографию из тренировочного лагеря действующего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, готовящегося к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.
Напомним, Усик не выступал с августа, когда в обязательной защите титулов досрочно остановил британца Даниэля Дюбуа.
Фьюри в октябре победил раздельным решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.
Back in camp with the Gypsy King @Tyson_Fury ???? pic.twitter.com/lxHPSzngA6— Thomas Carty???????? (@thomas_carty) December 12, 2023
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