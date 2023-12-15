Бойко: Каждый должен делать все возможное, чтобы победить проклятого врага

Голкипер "Полесья" Денис Бойко обратился к украинцам, призвав не забыть, что война с РФ еще не закончилась.

"Война продолжается. И пока она не закончится, каждый гражданин нашей страны должен четко осознавать это и делать все возможное для того, чтобы победить проклятого врага.

Те парни и девушки, которые сейчас далеко, дают нам возможность заниматься спортом, работать и спокойно спать ночью. Без них всего этого сейчас бы не было.

Разумное, обдуманное поведение каждого из нас в обществе, помощь ВСУ и просто обычным жителям нашей страны, нуждающимся в ней - это основы, которые мы должны помнить каждый день, потому что все вышесказанное приближает нашу победу.

Мы – украинцы, мы сильны, мы едины и мы победим. Слава Украине, Слава ВСУ", - написал Бойко в своем Instagram.