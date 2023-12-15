Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN.

Напомним, что бывший абсолютный чемпион дивизиона и экс-соперник украинца Девин Хэйни (31-0, 15 КО) сменил весовую категорию и, таким образом, освободил первое место.

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Бой между украинцем и американцем состоялся 20 мая 2023 года на MGM Гранд Гарден Арене в Лас-Вегасе. Девин Хейни одержал победу единогласным решением судей, а также сумел сохранить абсолютное чемпионство в легком весе.

Топ-10 легковесов мира:

1. Василий Ломаченко

2. Джервонта Дэвис

3. Шакур Стивенсон

4. Уильям Сепеда

5. Джордж Камбосос

6.Исаак Крус

7.Фрэнк Мартин

8. Джемейн Ортис

9. Заур Абдуллаев

10. Макси Хьюз