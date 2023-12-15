Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN
Украинцу помог Девин Хэйни
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 KO) возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN.
Напомним, что бывший абсолютный чемпион дивизиона и экс-соперник украинца Девин Хэйни (31-0, 15 КО) сменил весовую категорию и, таким образом, освободил первое место.
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Бой между украинцем и американцем состоялся 20 мая 2023 года на MGM Гранд Гарден Арене в Лас-Вегасе. Девин Хейни одержал победу единогласным решением судей, а также сумел сохранить абсолютное чемпионство в легком весе.
Топ-10 легковесов мира:
1. Василий Ломаченко
2. Джервонта Дэвис
3. Шакур Стивенсон
4. Уильям Сепеда
5. Джордж Камбосос
6.Исаак Крус
7.Фрэнк Мартин
8. Джемейн Ортис
9. Заур Абдуллаев
10. Макси Хьюз
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