Григорий Суркис после увольнения получил от УЕФА выплату в размере 3 млн 200 тысяч гривен
Данные об этом указаны в декларации Суркиса
fcdynamo.com
Почетный член УЕФА, бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис получил после увольнения из организации более 3 млн гривен.
Об этом указано в декларации о доходах Суркиса, которая опубликованная в едином государственном реестре.
Выплата в размере 3 199 176 гривен получена 8 декабря 2023 года с пометкой "выплата после увольнения".
С 2019 года Суркис является почетным президентом УЕФА.
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Источник:Єдиний державний реєстр декларацій осіб
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
15.12.2023 в 21:05
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