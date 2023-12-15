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Григорий Суркис после увольнения получил от УЕФА выплату в размере 3 млн 200 тысяч гривен

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Данные об этом указаны в декларации Суркиса

Григорий Суркис после увольнения получил от УЕФА выплату в размере 3 млн 200 тысяч гривен

fcdynamo.com

Новина українською

Почетный член УЕФА, бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис получил после увольнения из организации более 3 млн гривен.

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Об этом указано в декларации о доходах Суркиса, которая опубликованная в едином государственном реестре.

Выплата в размере 3 199 176 гривен получена 8 декабря 2023 года с пометкой "выплата после увольнения".

С 2019 года Суркис является почетным президентом УЕФА.

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Григорий Суркис УЕФА
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Источник:
Єдиний державний реєстр декларацій осіб
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.12.2023 в 21:05
пусть этот враг Украины гнида суркис расскажет сколько он с платини украл миллионов из бюджета Украины на подготовку Евро 2012. Расстрелять этих жидов надо!!!
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0
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
15.12.2023 в 21:05
пусть этот враг Украины гнида суркис расскажет сколько он с платини украл миллионов из бюджета Украины на подготовку Евро 2012. Расстрелять этих жидов надо!!!
Ответить
0
0
avatar
walcom (Киев)
15.12.2023 в 20:43
на мелкие расходы
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0
2
Весела Дача (Кривий Ріг)
15.12.2023 в 20:56
Чорт
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0
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Весела Дача (Кривий Ріг)
15.12.2023 в 21:16
Якшо шо, то я на Суркєса, чомусь тобі відповів.
 
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