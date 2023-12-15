Григорий Суркис после увольнения получил от УЕФА выплату в размере 3 млн 200 тысяч гривен

Почетный член УЕФА, бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис получил после увольнения из организации более 3 млн гривен.

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Об этом указано в декларации о доходах Суркиса, которая опубликованная в едином государственном реестре.

Выплата в размере 3 199 176 гривен получена 8 декабря 2023 года с пометкой "выплата после увольнения".

С 2019 года Суркис является почетным президентом УЕФА.