  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Это будет хорошо для всех". Ребров поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ
В тренде

"Это будет хорошо для всех". Ребров поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ

Общие новости
Обновлено

Выборы состоятся 25 января

"Это будет хорошо для всех". Ребров поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на выборах президента УАФ.

Читайте такжеЛужный после избрания Шевченко может получить должность в УАФ

"Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны, я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь", - сказал Ребров.

Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на пост.

По теме
yellow-arrow
УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЕ Шахтера против Марселя
yellow-arrow
Пушич: В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Зеленский: Украину и Японию разделяют тысячи километров, но игроки и болельщики объединились в искреннем стремлении творить добро
Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
vbetukraine
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости