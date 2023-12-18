"Это будет хорошо для всех". Ребров поддержал кандидатуру Шевченко на выборах президента УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на выборах президента УАФ.

"Он должен сам решать, что ему делать. Если он будет управлять нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех. Это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность. По-моему, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны, я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь", - сказал Ребров.