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Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF

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Бой состоится в апреле

Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF

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Украинский боксер Василий Ломаченко проведет поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF против австралийца Джорджа Камбососа. Об этом сообщил Fight Hype промоутер украинца Боб Арум.

Возможной датой поединка украинского и австралийского боксера станет 13 апреля, однако пока ее официально не подтвердили.

"Бой Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе в апреле в Австралии окончательно согласовали", — отметил Арум.

Бой против Камбососа будет для Ломаченко первым с мая 2023 года. Тогда украинец уступил по решению судей в поединке с Девином Хейни.

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Василий Ломаченко Боб Арум
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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