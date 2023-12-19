Ломаченко и Камбосос согласовали проведение боя за звание чемпиона мира легком весе по версии IBF

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF против австралийца Джорджа Камбососа. Об этом сообщил Fight Hype промоутер украинца Боб Арум.

Возможной датой поединка украинского и австралийского боксера станет 13 апреля, однако пока ее официально не подтвердили.

"Бой Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе в апреле в Австралии окончательно согласовали", — отметил Арум.

Бой против Камбососа будет для Ломаченко первым с мая 2023 года. Тогда украинец уступил по решению судей в поединке с Девином Хейни.