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КАН-2024 в Украине покажет MEGOGO

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Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля

КАН-2024 в Украине покажет MEGOGO

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кубок африканских наций-2024, который пройдет с 13 января по 11 февраля, в Украине покажет MEGOGO.

Об этом было сообщено в эфире канала MEGOGO Футбол 1.

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Напомним, что турнир будет принимать Кот-д'Ивуар.

В Кубке Африки сыграют 24 команды. Они будут разделены на 6 групп. 2 команды, которые займут первые 2 места, а также 4 из 6 сборных, которые станут третьими, выйдут в 1/8 финала.

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Кубок африканских наций Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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