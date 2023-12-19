КАН-2024 в Украине покажет MEGOGO
Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок африканских наций-2024, который пройдет с 13 января по 11 февраля, в Украине покажет MEGOGO.
Об этом было сообщено в эфире канала MEGOGO Футбол 1.
Напомним, что турнир будет принимать Кот-д'Ивуар.
В Кубке Африки сыграют 24 команды. Они будут разделены на 6 групп. 2 команды, которые займут первые 2 места, а также 4 из 6 сборных, которые станут третьими, выйдут в 1/8 финала.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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