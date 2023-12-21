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Бабич: Игроки Динамо устали от авторитарных методов Луческу

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Шовковский дал игрокам больше свободы

Бабич: Игроки Динамо устали от авторитарных методов Луческу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский тренер Александр Бабич высказал мнение о положении дел в киевском "Динамо" и игре команды в текущем сезоне.

"Чего не хватало тому "Динамо"? Думаю, что элементарной расслабленности, в хорошем смысле этого слова. С уходом Мирчи Луческу динамовцы получили больше свободы во всем и, прежде всего, начали более разнообразно действовать в атаке, особенно это показательно на примере пары Буяльский – Ванат, которые способны играть нестандартно.

Футболисты "Динамо", очевидно, устали от авторитарных методов Мирчи Луческу. Не каждый тренер, который бы пришел вместо Луческу, смог бы справиться с этой ситуацией.

Шовковский решил ничего не менять в рабочем процессе, в кадрах, и просто дать свободу творчества. Отмечу, что "Динамо" перестало стесняться откровенно оборонительной тактики, которая позволяет выходить в быстрые контратаки и забивать", – заявил Бабич.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея 28 очков после 14 матчей.

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Мирча Луческу Александр Шовковский Динамо (Киев) Александр Бабич
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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