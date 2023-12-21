Бабич: Игроки Динамо устали от авторитарных методов Луческу
Шовковский дал игрокам больше свободы
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Украинский тренер Александр Бабич высказал мнение о положении дел в киевском "
"Чего не хватало тому "Динамо"? Думаю, что элементарной расслабленности, в хорошем смысле этого слова. С уходом Мирчи Луческу динамовцы получили больше свободы во всем и, прежде всего, начали более разнообразно действовать в атаке, особенно это показательно на примере пары Буяльский – Ванат, которые способны играть нестандартно.
Футболисты "Динамо", очевидно, устали от авторитарных методов Мирчи Луческу. Не каждый тренер, который бы пришел вместо Луческу, смог бы справиться с этой ситуацией.
Шовковский решил ничего не менять в рабочем процессе, в кадрах, и просто дать свободу творчества. Отмечу, что "Динамо" перестало стесняться откровенно оборонительной тактики, которая позволяет выходить в быстрые контратаки и забивать", – заявил Бабич.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея 28 очков после 14 матчей.
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