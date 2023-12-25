Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Стоит отметить, что дебютный вызов в этом сезоне на Кубок мира получил 20-летний Виталий Мандзин.

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Состав Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко

В рамках этапа в Оберхофе состоятся две личные гонки - спринты и преследования, а также классическая эстафета.