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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира

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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Стоит отметить, что дебютный вызов в этом сезоне на Кубок мира получил 20-летний Виталий Мандзин.

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Состав Украины на четвертый этап Кубка мира по биатлону

Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко

В рамках этапа в Оберхофе состоятся две личные гонки - спринты и преследования, а также классическая эстафета.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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