Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция
Украинская армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии
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Украинская армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии, чтобы продолжать ведение боевых действий. Главное, чтобы люди, пришедшие в армию, могли выполнять поставленные задачи. Вопрос отсрочек от мобилизации и кого будет призывать государство – не компетенция главнокомандующего Вооруженными силами.
Об этом Валерий Залужный заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - подчеркнул он.
По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого призывать.
"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.
Отметим, ранее Залужный отметил, что рано говорить об оценке нового проекта рекрутинга в Вооруженные силы Украины. В вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.
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