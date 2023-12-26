Залужный: Мне нужны люди, которые могут выполнять поставленные задачи. Кого будет государство призывать - не моя компетенция

Украинская армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии, чтобы продолжать ведение боевых действий. Главное, чтобы люди, пришедшие в армию, могли выполнять поставленные задачи. Вопрос отсрочек от мобилизации и кого будет призывать государство – не компетенция главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом Валерий Залужный заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - подчеркнул он.

По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого призывать.

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.

Отметим, ранее Залужный отметил, что рано говорить об оценке нового проекта рекрутинга в Вооруженные силы Украины. В вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.