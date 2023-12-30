Отечественный талант в Польше. Сборная 2023 года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Владислав Кочергин – это легионер, который уже перерос статус "середнякового" футболиста, однако еще не достигает до игрока уровня по крайней мере заявки сборной на матчи. Второй пункт – исключительно согласно решению наставника "сине-желтых" Сергея Реброва. Однако полузащитник “Ракува” был в 2023 году одним из самых ярких украинских легионеров и точно лучшим в чемпионате Польши.

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Экстракласу у нас серьезно практически никто не рассматривает. Когда Кочергин в марте 2022 переходил в "Ракув", просто считали, что этот вариант – временная опция "пересидеть" начало полномасштабной войны. Однако пока польский чемпионат за уровнем убежал недалеко от украинского. Они находятся рядом в таблице коэффициентов УЕФА: УПЛ идет на 18 месте, а Экстракляса – на 20 позиции.

С момента перехода (согласно информации Transfermarkt – на правах свободного агента) Владислав провел за клуб из Ченстоховы 82 матча, став железным игроком основы. В частности, полузащитник сыграл 33 поединка в рамках Экстраклясы в своем втором сезоне в Польше. Как раз в розыгрыше чемпионата 22/23 лет “Ракув” впервые в истории получил чемпионский титул.

Украинец получил доверие от тренера и в большинстве матчах выходил в стартовом составе. Первая часть сезона показалась не слишком результативной (три гола), однако именно в 2023 году Владислава прорвало.

В период с февраля по май он оформил пять голов и три ассиста в рамках чемпионата. В том числе это были победные мячи. В общей сложности на его счету 11 результативных действий – это третий результат в команде. Однако важность этому достижению придает тот факт, что основной его позицией на поле был центральный полузащитник. В большинстве матчей – как раз позиция скорее "восьмерки" в паре с опорным хавбеком Яннисом Папаниколау.

За сезон в рамках чемпионата Кочергин провел 2236 минут – это самый высокий показатель за всю его карьеру.

Параллельно не забываем и о Кубке Польши. Там Владислав забил один гол в пяти матчах. В том числе и отыграл все 120 минут финала против "Легии". Послематчевой пенальти не бил, ведь все решилось до удара украинца: “Ракув” тогда проиграл битву за трофей.

В Суперкубке тоже ожидал провал. Хотя и в 2022 удалось завоевать этот титул, но в 2023 команда из Ченстоховы уступила той же "Легии". И снова в серии пенальти. Владислав провел 61 минуту на поле. Итак, подытожим: историческая победа в чемпионате и два кубковых финала. Очень неплохо для команды, которая только начала навязывать борьбу тамошним грандам.

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Такие достижения Кочергина не остались без внимания. Немного истории: в сентябре 2021 он уже выступал за сборную Украины. Тогда Александр Петраков выделил полузащитнику 14 минут в товарищеском матче против Чехии – это был дебют Владислава за команду. Однако в июне 2023 года "сине-желтых" официально возглавил новый тренер Сергей Ребров, который вызвал Кочергина на свой первый сбор.

К сожалению для Владислава, он не получил игровых минут ни в одном из трех июньских матчей сборной Украины. Более того, ни разу футболист не попал в заявку на поединок. Реброва понять можно, ведь на позиции Кочергина огромная конкуренция. Тем более что проигрывает Владислав ее более опытным игрокам (Зинченко, Малиновский, Буяльский) и молодому таланту Судакову. Однако провести две недели в тренировочном лагере главной команды своей страны – это бесценный опыт.

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С этим опытом Кочергин ворвался в новый сезон. Вышеупомянутый матч за Суперкубок Польши против "Легии" "Ракув" проиграл. Однако основными матчами летно-осенней кампании стали поединки еврокубков. А именно – Лиги чемпионов. Ракуву пришлось начинать с первого квалификационного раунда. И подопечные Давида Шварги (возглавивший команду в июле этого года) остановились в шаге от вожделенного группового этапа. Однако вылетели от действительно достойного соперника.

“Ракув” постепенно прошел эстонскую Флору, азербайджанский Карабах, и кипрский “Арис” Лимасол. Из шести матчей подопечные Шварги победили в пяти, однажды сыграв вничью. Кочергин сыграл во всех поединках, в том числе дважды отличившись голами. Однако в плей-офф раунде квалификации "Ракув" наткнулся на "Копенгаген".

Датчане забили на девятой минуте первого же поединка, в котором в итоге минимально победили. В ответном матче тоже именно "львы" повели в счете, а "Ракув" лишь под конец этой встречи забил гол престижа. Кочергин сыграл в старте в обоих поединках, но его команда все равно вылетела. Вылетела от коллектива, который в итоге вышел в 1/8 Лиги чемпионов.

В жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов "Ракуву" откровенно не повезло. Кроме "Аталанты" и "Спортинга" полякам попался еще и один из лидеров австрийского чемпионата "Штурм" Грац. За шесть матчей удалось победить только однажды – австрийцев в гостях. В итоге – четвертое место в квартете. Однако для Кочергина – это опыт, ведь он вышел во всех шести матчах с первых минут, записал в своей актив гол и в пассив – желтую карточку.

В общей сложности – 14 поединков в еврокубках за один сезон. Это треть всех его выступлений в Европе в целом. То есть, за период с июля по декабрь он увеличил свой еврокубковый опыт ровно вдвое. Неплохой скачок вверх.

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В текущем сезоне "Ракув" под руководством нового тренера сдал позиции. Пока команда находится на четвертом месте. До первого "Шленска" Вроцлав девять очков с матчем в запасе. Однако такой отрыв вполне реально отыграть, тем более что сейчас только экватор чемпионата.

Кроме Лиги Европы Кочергин регулярно играет и в чемпионате и Кубке. В рамках Экстраклясы на его счету три гола и два ассиста в 17 матчах. В Кубке средний показатель результативности лучше: гол+пас в двух поединках. И именно благодаря этим двум результативным действиям украинца “Ракув” смог пройти стадию 1/16 финала против ЛКС Лодзь. В компенсированное время команда из Ченстоховы вырвала выездную победу со счетом 2:0.

Кочергин не скрывает того, что хочет перебраться в какой-нибудь из топ-5 чемпионатов. В частности, и симпатизирует одному очень известному в Украине испанскому клубу, да и Ла Лиге в частности. Также ожидает и очередной вызов Сергея Реброва в ряды национальной сборной.

Все эти достижения под силу 27-летнему полузащитнику. Он демонстрирует не только высокий уровень, но и постоянное развитие. Пик футбольной формы уже вот-вот. Игроком такого хорошего уровня должны заинтересоваться не только гранды польского чемпионата.

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Чтобы попасть в эту символическую сборную Кочергин выиграл дуэль у Егора Ярмолюка, который тоже вполне заслуживает номинацию. 19-летний украинец в 2023 году начал не только более регулярно попадать в заявку на матчи АПЛ, но и дебютировал в стартовом составе "Брентфорда". В этом сезоне он провел уже 10 матчей в Премьер-лиге – отличный результат в этом возрасте. Ярмолюк подкупил также качеством сыгранных поединков на таком уровне. Полузащитник выполняет очень большой объем работы. Однако пока не провел стабильно целый год, в отличие от Кочергина. Кто знает, возможно, в следующем году войдет не только в символическую сборную легионеров от UA-Футбол, но и в соответствующие аналоги уровня АПЛ.