Однофамилец Андрея Шевченко может войти в его команду в УАФ
Речь идет о президенте Львовской ассоциации футбола Александре Шевченко
ffl.org.ua
Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко может претендовать на должность одного из первых вице-президентов УАФ после того, как главой УАФ станет его однофамилец Андрей Шевченко. Об этом пишет Sport.ua.
Также, по данным источника, на должность одного из замов Андрей Николаевича есть еще один претендент – известный бизнесмен, имя, которого, впрочем, не называется.
Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на выборах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
01.01.2024 в 18:10
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Геополитический скандал: Галатасарай и Фенербахче отказались играть матч за Суперкубок в Саудовской Аравии
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1