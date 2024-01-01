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Однофамилец Андрея Шевченко может войти в его команду в УАФ

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Речь идет о президенте Львовской ассоциации футбола Александре Шевченко

Однофамилец Андрея Шевченко может войти в его команду в УАФ

ffl.org.ua

Новина українською

Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко может претендовать на должность одного из первых вице-президентов УАФ после того, как главой УАФ станет его однофамилец Андрей Шевченко. Об этом пишет Sport.ua.

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Также, по данным источника, на должность одного из замов Андрей Николаевича есть еще один претендент – известный бизнесмен, имя, которого, впрочем, не называется.

Напомним, что внеочередной Конгресс УАФ, на котором будет избран новый глава Ассоциации, состоится 25 января 2024 года. Андрей Шевченко является единственным кандидатом на выборах.

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Андрей Шевченко Александр Шевченко УАФ
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
01.01.2024 в 18:10
Сенсация, епт!
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
01.01.2024 в 18:10
Сенсация, епт!
Ответить
0
0

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